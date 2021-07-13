У офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» между участниками акции и полицией произошли потасовки. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Демонстранты, которых было более 200 человек, пешком прошли проспект Руставели, где находится парламент, после чего направились к площади Ираклия Второго, где расположен офис «Грузинской мечты». Митингующих сопровождала полиция.

Из-за большого скопления полицейских, участники акции сначала попытались прорвать кордон у офиса, а после стали кидать в здание яйца.

Позже участники стали кидать пакеты с краской, один из пакетов попал в сотрудника полиции и лидера партии «Время» Элене Хоштария.

Ранее в Грузии депутаты оппозиционных фракций «Единое национальное движение» и «Лело» объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера Ираклия Гарибашвили.

Протесты начались после того, как оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава избили во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Мужчина был найден мертвым в своей квартире.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Нападению подверглись и представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов отменили «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».