Антивоенная акция «Ночь России» прошла в Тбилиси – на этой неделе на памятниках, имеющих отношение к России или советскому периоду, были обнаружены плакаты.

Неизвестные активисты движения против российской агрессии и войны в Украине, вывесили плакаты антивоенного и антироссийского содержания на памятниках российским и советским поэтам, писателям, политическим и культурным деятелям.

Плакаты появились на памятниках Александру Пушкину, Владимиру Маяковскому, Максиму Горькому и Михаилу Лермонтову. На памятнике поэту Александру Грибоедову, который похоронен в Тбилиси, несколько часов висел плакат с надписью: «Что нового подарит нам Москва? Сегодня – взрыв по мирным, завтра – будет два». На памятнике Маяковскому, который родился и вырос в Грузии, висела табличка: «Стою посрамлённо, придавлен пятой войны тяжкого груза. Смотрите, сочувствуйте, я – гражданин страны, взрывающей дамбы и шлюзы!».

На памятник российскому политическому деятелю Анатолию Собчаку повесили плакат с предостережением для Грузии не идти «по российскому пути».

Через несколько часов сотрудники тбилисской мэрии сняли все плакаты с памятников. Отмечается, что авторы перформанса не пытались сделать надписи непосредственно на памятниках, что могло быть квалифицировано как осквернение, а всего лишь повесили плакаты. (svoboda.org)