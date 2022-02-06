В Тбилиси ветеринары спасли ягнятника, проглотившего канцелярский нож. Об этом сообщает неправительственная природоохранная организация Nature Conservation Georgia.

Крупную хищную птицу, которая не могла летать, нашел житель села Ничбиси Мцхетского муниципалитета. Гражданин обратился в Тбилисский зоопарк, после чего о факте проинформировали и Департамента экологического надзора Минприроды Грузии. Ягнятника привезли в зоопарк. Когда спустя пару дней птица немного привыкла к людям и успокоилась, были проведены все необходимые исследования.

«Оказалось, что ягнятник проглотил канцелярский нож, из-за чего потребовалось проведение достаточно сложной операции», — рассказали в НПО.

Провести операцию поручили команде столичной клиники «Ветекс». Она прошла успешно – канцелярский нож был извлечен из пищевода птицы.

Прооперированный ягнятник пройдет курс реабилитации в Тбилисском зоопарке, после чего будет возвращен в дикую природу. (Новости-Грузия)