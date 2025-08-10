Администрация Трампа может использовать торговые переговоры с теми, кто хочет избежать «зеркальных» пошлин, для достижения целей, которые выходят за эти рамки.

В частности, это касается области обороны и интересов фирм, передает rbc.ru.

Администрация президента США Дональда Трампа может использовать вводимые им пошлины и переговоры о торговых сделках со странами, которые хотят избежать высоких сборов, для достижения ряда целей, в том числе выходящих за рамки торговых переговоров, сообщает The Washington Post со ссылкой на правительственные документы.

Например, в августе представители Госдепа рассматривали возможность потребовать от торговых партнеров проголосовать против международных усилий по сокращению выбросов парниковых газов океанскими контейнеровозами. В проекте «памятки о действиях» госсекретарю Марко Рубио сказано, что чиновники ведомства стремились «включить этот вопрос в текущие двусторонние торговые переговоры» с морскими державами, такими как Сингапур, пишет газета.

По ее данным, чиновники администрации весной обсудили расширение торговых переговоров более чем с десятком стран. После того как Трамп объявил о паузе в введении «зеркальных» пошлин для ведения торговых переговоров, в его администрации разработали планы оказания давления на соседей Китая, чтобы установить более тесные отношения в области обороны, включая закупку американского оборудования и посещение портов, говорится в документах.

В восьмистраничном списке «дополнительных целей переговоров» говорится, что потенциальные соглашения будут охватывать вопросы, включая военное базирование, «которые традиционно не включаются в торговые соглашения», сообщает WP. Проект «документа о переговорах» с предложениями от разных департаментов в ответ на запрос офиса торгового представителя США Джеймисона Грира был датирован 1 мая.

Один из сотрудников Госдепартамента заявил, что документ «вызвал шок» в правительстве. «Обычно так не делается», — подчеркнул он.

Как отмечает WP, неясно, обсуждались ли подобные положения на переговорах, поскольку полные тексты заключенных торговых соглашений Белый дом не публиковал.

Из документов следует, что от Израиля США потребовали лишить китайскую компанию контроля над ключевым портом, а от Южной Кореи — публичной поддержки развертывания американских войск для сдерживания Китая и Северной Кореи.

Также в проекте соглашения между Вашингтоном и Сеулом были требования США о росте расходов Южной Кореи на оборону до 3,8% ВВП (с 2,6% в прошлом году) и об увеличении взноса более чем на $1 млрд для покрытия затрат на базирование американских военных. WP отмечает, что в Сеуле в конце июля подтверждали, что «в списке переговоров» с США были вопросы обороны, однако в итоговом торговом соглашении они не упоминаются.

Кроме того, также в администрации США обсуждали возможность оказания давления на торговых партнеров, чтобы они предоставили концессии отдельным компаниям, включая одного из крупнейших мировых производителей нефти — Chevron — и Starlink Илона Маска.

WP называет последним признаком того, что Трамп видит пошлины как «швейцарский нож дипломатии», введенные на этой неделе 50-процентные пошлины на экспорт из Индии. Для Нью-Дели ставка составляла 25%, однако Трамп ввел «штраф» за закупки Индией российской нефти.