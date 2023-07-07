Сбитая англо-французская крылатая ракета Storm Shadow, попавшая в руки российских военных, может представлять значительную разведывательную ценность, пишет американское издание The Drive.

В публикации говорится, что на фотографиях, демонстрирующих упавшую Storm Shadow, видна боевая часть и задняя часть корпуса ракеты, которая почти полностью сохранилась. Также могли сохраниться и другие компоненты боеприпаса.

«Материалы, использованные при ее (Storm Shadow) изготовлении, и применяемые в ней конструктивные решения представляли бы интерес, равно как и конструкция ее боеголовки», — пишут авторы статьи.

По мнению авторов, двигатель ракеты также будет исследован на предмет общей разведывательной ценности, но наибольший интерес представляет электроника, и в первую очередь система наведения снаряда.

6 июля Минобороны РФ сообщило о сбитии украинских самолетов и перехвате ракет Storm Shadow. Позже ракету доставили в Москву. («Газета.Ru»)