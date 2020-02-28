В Тбилиси пройдет азербайджано-грузинский бизнес-форум

5 марта в Тбилиси состоится бизнес-форум с участием бизнесменов из Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Report, мероприятие состоится при инициативе Бизнес-совета ЕС-Грузия.

На форуме будут организованы сессии, посвященные перспективам двустороннего экономического сотрудничества между странами, инвестиционному климату и возможностям бизнеса в Грузии, энергетическому партнерству Грузии и Азербайджана и другим темам. В рамках мероприятия пройдут презентации азербайджанских и грузинских компаний.

На форуме ожидается участие официальных лиц Грузии, представителей SOCAR, BP и других компаний.

| 2020-02-28T17:12:30+00:00 28 февраля 2020, 19:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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