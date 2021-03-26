«В такой ситуации уходят в отставку руководители ведомств» – зоозащитник об охоте арабских туристов в заповеднике

Кадры, на которых арабские туристы бравируют своими трофеями, добытыми в заповедной зоне в Гахском районе, возмутили общественность, зоозащитников, экологов. Одной из жертв стал кавказский журавль – птица, занесенная в Красную Книгу.

Минэкологии оштрафовало двух туристов за нарушение требований законодательства Азербайджанской Республики об охоте и за нанесение ущерба окружающей среде. Но такое наказание вызывает только горькую усмешку, ведь заплатить штраф для этих туристов не составит никакого труда. К тому же, понятно, что такой тур для них организовали, и они не сами по себе поехали в заповедную зону и устроили там пальбу. А если нет реального наказания всех виновных, значит, такие преступления против экологии будут продолжаться. Напомним, что ранее интернет облетели кадры, на которых туристы из Ближнего Востока в качестве приманки для поимки хищных птиц использовали голубей, за что их оштрафовали.

Никто из представителей госструктур не понес в связи с произошедшим никакого наказания, что, впрочем, не стало неожиданностью.

Туризм в нашей стране стал одной из альтернатив доходам, получаемым от нефтедобычи. Развитие ненефтяного сектора – то, с чем связывает большие ожидания наше государство, в частности развитие туризма, но он, как видно, стал принимать нездоровые формы.

Мы наблюдаем бедственную картину так называемого развития туризма в Азербайджане. И это результат многолетней деятельности в этом направлении таких структур, как Агентство по туризму, а ранее Минтуризма, а также Минэкологии, которое, хотелось бы верить, не обратило внимания на то, что происходило в этом сегменте. Об этом # заявил глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев.

По его словам, такая стратегия развития туризма в Азербайджане была поддержана госструктурами, а также международными, в том числе природоохранными структурами, такими как WWF.

Так в чем была цель такого «развития»? Сделать из Азербайджана снова сырьевой придаток, но уже с точки зрения туризма? Это ресурсоемкий вид туризма, при котором изымается биоразнообразие, уничтожаются виды животных и птиц.

«Наша страна имеет 9 климатических зон, и может развивать много видов туризма, но что мы видим в последние годы… Тенденциозное развитие секс-туризма и таких неустойчивых видов туризма, как туризм с целью охоты, приводят к печальным последствиям», – говорит зоозащитник.

Одно дело, если туристы наблюдают за животными и птицами с множеством ограничений, с минимизацией стресса для популяции. И совсем другое дело – сафари, сопровождаемое убийством животных.

«Второй вид «туризма» развивается в голодных, истерзанных тяжелым экономическим положением и войнами странах. И больно наблюдать такой вид туризма в Азербайджане. Почему нашу страну должны воспринимать в мире, как страну, где можно делать, что хочешь? Азербайджанское общество защиты животных, в частности, в моем лице, десятки раз обращало внимание на проблему, говоря об этом с госчиновниками из выше упомянутых ведомств, на встречах с общественностью», – подчеркнул Гараев.

Экологические преступления арабских туристов стали достоянием общественности только потому, что те сами решили похвастаться своими трофеями. Но таких «туристов» намного больше, мы увидели только крупицу в море того, что происходило в последние годы. Впрочем, и местные олигархи, и чиновники высокого уровня зачастую творят не меньшее зло на охоте, просто этого никто не видит.

Общественное объединение защиты животных настаивает на том, что должен быть введен мораторий на охоту в республике сроком на 10 лет. Между охотником и браконьером стирается грань в странах, где существует вседозволенность на некоторые виды рекреации, которые обеспечиваются при помощи какой-то коррупционной схемы.

К сожалению, во всевозможные планы и стратегии развития туризма в Азербайджане все-таки включили охотничий туризм, отмечает эксперт. Хотя туризм стоит на втором месте в мире по воздействию на окружающую среду после горнодобывающей промышленности. Понимая состояние, в котором сейчас находится биоразнообразие в Азербайджане, необходимо было предпринять серьезные ограничительные меры в этом вопросе. Но ничего не было сделано.

«Карман оказался дороже всего остального. При этом экономика страны от данных видов туризма больше теряет, чем приобретает. Прибыль получают только люди, задействованные в этой сфере – туроператоры, их покровители и кураторы в разных ведомствах. Кстати, еще один момент – такой туризм развивается несмотря на пандемию и ограничения на въезд в страну.

Большая ли разница между тем, что творило правительство Армении на наших территориях, бывших под оккупацией, и между тем, что творят сейчас так называемые туристы из арабских стран при попустительстве соответствующих структур? Для меня нет, и те, и другие враги нации, которые позволили себе глумиться над ценностями страны, над нашими ресурсами», – говорит Гараев.

В такой ситуации, как отмечает зоозащитник, уходят в отставку руководители ведомств в уважающих себя странах. Те чиновники, структуры, которые допустили подобное глумление над природными ресурсами Азербайджана, над чувствами граждан страны, завтра могут допустить и другие преступления.

«Где реакция международных организаций, экологических НПО? По сути, – говорит Гараев, – сейчас только Азербайджанское общественное объединение защиты животных в лице Фарида Мансурова – руководителя общественной инспекции по защите животных – бьется на уровне Минэкологии, чтобы нашли и наказали всех виновных, причастных к произошедшему, а также сделали серьезные выводы и шаги, чтобы избежать повторения таких событий».

Нужна корреляция и изменения во всех законодательных актах, касающихся развития туризма и охоты. То, что происходит, уже не сигнал, а беда, и понадобится время, чтобы оценить масштабы того, что было потеряно в результате неправильного подхода к данной сфере.