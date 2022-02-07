Бездомные животные в нашей стране страдают не только от голода, болезней и плохой погоды, но и от жестокого отношения к ним части граждан. Так, недавно в Гяндже был совершен массовый отстрел собак. А сколько случаев, когда бездомных кошек и собак бросали с высоты, отрезали уши и хвосты, избивали и т.д., не сосчитать…

Бывают факты жестокости, которые некоторые отказываются признавать таковыми. Например, если животное содержится в крошечной клетке, где практически не может двигаться, то они считают, что все нормально, ведь его кормят и поят.

Большинство фактов жестокого обращения с животными в Азербайджане остаются безнаказанными, и это побуждает живодеров продолжать свой путь насилия. Привлекают к ответственности за подобное, как правило, лишь тогда, когда произошедшее снято на видео, растиражировано в соцсетях и получило широкий общественный резонанс. Но даже тогда живодеры, согласно Кодексу об административных правонарушениях, отделываются максимум 500 манатами штрафа. Мизерная цена за боль и страдания живого существа.

На днях был поднят вопрос об ужесточении наказания. Так, по словам начальника Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмета Ализаде, разрабатывается проект о повышении суммы штрафа в несколько раз. Нужно также определить другие жесткие виды и меры ответственности».

Глава Общественного объединения по защите животных Азер Гараев отметил, что о необходимости ужесточения законодательства в связи с жестоким обращением с животными он слышит периодически, но, к сожалению, на этом все и заканчивается.

«В 2010 году Азербайджанское общество защиты животных, теперь уже общественное объединение по защите животных, представило в Кабинет министров и администрацию Президента, в Милли Меджлис проект закона «О защите животных», основанный на международном опыте и адаптированный к условиям Азербайджана. Он получил одобрение Минэкологии в 2012 году после многочисленных редакций, но застрял в чьих-то кабинетах, и люди в этих кабинетах явно недоброжелатели своей страны.

Закон о защите животных в ходе обсуждений скатился до проекта закона «О защите собак», который существует в Турции на муниципальном уровне, и выставлен как пример. Но азербайджанское законодательство носит рамочный характер и сводить его к закону о собаках – это не то, что мы ждали и ждем. Впрочем, и это не было принято, потому что этому противодействует ряд структур», – рассказал Гараев.

Животные, в частности собаки, которых нещадно уничтожают, не могут свидетельствовать. Закон «О защите животных» принят во многих странах, в т.ч. в Турции, России, уже не говоря о ЕС, США, а мы все еще ждем.

Из закона «О защите животных» следуют правила по управлению бездомными животными, содержанию домашних животных и т.д. Но это подзаконные акты.

«То, о чем сейчас говорят, это полумеры. Повысить штрафы за жестокое обращение с животными, конечно, нужно, но надо было это сделать даже не вчера, а позавчера. Сумма штрафа должна быть увеличена в 10 раз по отношению к физическим лицам. Нынешний штраф – смешная сумма. В Германии такие штрафы составляют 6-7 тысяч евро», – говорит зоозащитник.

Но как можно без закона «О защите животных» правильно формулировать, проводить экспертизу и доказывать факты жесткого обращения с животными? Правоохранительные органы должны понимать, что подпадает под эту классификацию.

«Да, если человек расчленил животное, искалечил, его, возможно, привлекут к ответственности, и то если это увидят и придадут огласке представители общественности. Но, – подчеркивает Гараев,– есть еще масса вещей, которые должны подпадать под жестокое обращение с животными – например, человек оставил собаку без пищи и воды и закрыл ее на дачном участке или не обеспечил животному ветеринарную помощь, в результате чего оно погибло. А ведь это тоже жестокое обращение к животным, то есть как минимум часть преступлений останется безнаказанной. В советское время была статья в УК за жестокое обращение с животными. Эта статья должна быть в УК АР. Параллельно должен быть принят закон «О защите животных». Только комплексный подход даст результат».