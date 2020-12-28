«В такой ситуации некоторые политические силы предлагают «лечь» под Россию»

Лидер армянской партии «Альянс» Тигран Уриханян предлагает решить проблемы армянского народа в сфере безопасности в максимально сжатые сроки посредством формирования союзного государства с Россией.

«Многие спрашивают, предполагает ли это вступление Армении в состав России. Нет! Это значит сформировать межгосударственный союз, исходя из логики развития событий. В таком случае Армения остаётся членом ООН, суверенной и независимой страной, которая укрепляет свою армию и ведёт внешнюю политику. Все остальные разговоры находятся на уровне бытовой неграмотности», — сказал политик.

По его словам, Армении в нынешних кризисных условиях нужна поддержка России, которая должна иметь конкретные проявления, а укрепление связей требует максимальной взаимной интеграции.

«Если реальность принуждает к присутствию российского миротворческого контингента в регионе, наличию военной базы или баз в Армении или, возможно, в Карабахе, то следующим логичным шагом должно стать формирование совместных войсковых соединений, в частности в виде пограничных сил», — отметил Тигран Уриханян.

Такое развитие ситуации может считаться наиболее неблагоприятным для Азербайджана. Таким образом, Армения становится, по сути, субъектом Российской Федерации и, таким образом, регион, с учетом рассредоточения миротворческих сил в Карабахе. уходит под полный контроль Кремля. Одновременно будет ослабевать и роль Запада в этой стране, что стратегически невыгодно Азербайджану.

Комментируя # вероятность такого развития ситуации, политолог Тофиг Аббасов сказал, что Армения сейчас находится в разобранном состоянии и каждый там предлагает, что ему взбредет в голову.

«Политические и социальные институты этой страны хромают на обе ноги, что создало обстановку коллапса и неуверенности. Сейчас там доминирует полный беспредел и хаос. Все маргинальные и мелкие политические партии Армении сейчас штурмуют площади и официальные органы, и на сегодня чуть более половины электората продолжают верить Пашиняну. Фактически сейчас Армения превратилась в большую ярмарку, где все кричат, и каждый из них предлагает свою конфигурацию. Одно из популярных предложений – это союзное государство и вывод Карабаха из юрисдикции Азербайджана и передача ее России», — сказал эксперт.

По его словам, сам этот дискурс в армянском обществе говорит о том, что Армения – это не субъект международного права, а объект.

Аналитик также добавил, что Армения — это несостоявшаяся страна, которая находилась в поиске своего пути около 30 лет, и отказ от разумной концепции, которую предлагал проводить Левон Тер-Петросян, фактически привел к тому, что власть перешла к неучам и радикалам, связанным с террористическими силами.

«Чем это закончилось, мы увидели. В итоге народные массы убрали «карабахский клан» и все силы, которые с ним срослись. Власть «карабахского клана» — это криминалитет, который политизировался и держался у власти. Сейчас, после того, как Азербайджан наказал Армению по всем параметрам за ее хулиганство и античеловечность, они поняли, что у армянской политической элиты нет четкого плана действий. В такой ситуации некоторые политические силы предлагают «лечь» под Россию», — добавил он.

С другой стороны, армянское общество говорит о том, что «Россия не помогла», и как полагает аналитик, сам этот факт говорит о признании того, что армяне надеялись все это время на Россию.

«Если им Россия не помогла, то значит Армения – это пятое колесо телеги, и они не оправдывают свой национальный суверенитет, и не могут быть актором международной политики. Армения похожа на аппендикс, который нужно либо вырезать, либо пришпандорить к какому-то государству», — подчеркнул он.

Говоря о том, что может ли Ереван рассчитывать на вхождение в союзное государство по образцу Беларуси, аналитик пояснил, что Армению нельзя сравнивать с Беларусью.

«Армения — это даже не половина Беларуси. Кто бы, как бы не относился к Александру Лукашенко, Беларусь во главе с ним может отстоять свой суверенитет. Лукашенко сильный политик, он боец и волевой лидер. Таких людей в Армении просто нет. Теперь, когда армяне предлагают убрать Пашиняна за то, что он предал армянскую мечту, сдал Карабах и так далее, они не понимают, что он не мог за 2,5 года обрушить всю страну. Эта страна шла к краху все последние 25 лет. Да, Никол сейчас глава страны и он несет ответственность, однако на подобный провал обрек армян не он, а Серж и Роберт, которые осуществили кровавый переворот и убрали Тер-Петросяна», — сказал он.

Эксперт также сказал, что сейчас в России есть политические круги, которые заигрывают с армянами, и на фоне того, что произошло, «топят» их, чтобы привязать Армению и Карабах к России и на этом поставить точку.

Я не говорю, что такого же мнения и власти России, но такие мнения гуляют среди разных политических кругов. Это все носит цель испортить отношения Баку и Москвы, а также и накалить отношения Москвы с Анкарой, посеять в регионе зерна радикализма. Именно поэтому, как мы видим, активизировался председатель Союза армян России Ара Абрамян, который несет ересь о том, что Армении нужно готовиться к новой войне, чтобы наказать Азербайджан. Эти горлопаны оторваны от реальности и несут еренду, обманывая надежды тех, кто, разинув рот, слушает их», — сказал он.

Политолог убежден, что Азербайджан инициативу больше не упустит.

«Мы сильная региональная страна, у нас прекрасные отношения со всеми соседними странами, за исключением Армении. Мы понимаем, что спасение Армении в руках здоровых сил, если они придут к власти, то они смогут восстановить суверенитет и наладить отношения с соседними государствами. Другого пути для нормального существования у них нет», — сказал он.

Аналитик добавил, что формат союзного государства или даже вхождение в состав России в данной ситуации для Армении не представляется реальным.

«С одной стороны, у них в политике очень сильное присутствие диаспоральных структур, которые на Западе. Сам Запад в этом заинтересован не будет. С другой стороны — церковь армянская, которая является не религиозной, а политической структурой, и она тоже будет против такого развития ситуации. Потому что все они могут потерять свои позиции в этой стране. А посему, я не вижу на сегодня такого развития ситуации. Однако, с другой стороны, если армяне хотят иметь нормальное государство, то им нужно прекратить терроризировать соседние страны и прекратить героизацию фашистов, а пока этого нет, они еще долго будут находиться в таком состоянии», — резюмировал он.