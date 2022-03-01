Генеральный консул России на таиландском туристическом острове Пхукет Владимир Соснов заявил, что несколько больниц, больше не принимают российские и украинские медицинские страховые полисы, сообщает ТАСС.

«Генеральное консульство было официально уведомлено о приостановке медицинскими учреждениями Пхукета Bangkok Hospital Phuket («Бангкок хоспитал Пхукет»), Bangkok Hospital Siriroj («Бангкок хоспитал Сирироч»), Dibuk Hospital («Дибук хоспитал») приема у граждан России и Украины страховых полисов в счет оплаты медицинских услуг начиная с 28 февраля», — заявил Соснов.

Российский дипломат уточнил, что теперь все медицинские услуги производятся по наличному расчету, и предположил, что подобная практика может быть вскоре распространена на все медицинские учреждения в Таиланде.