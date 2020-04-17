В Таджикистане призвали заготовить продукты на 2 года

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал заготовить продукты на два года на фоне пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19), сообщает сообщает Агентства Анадолу.

Пандемия коронавируса и ее последствия на страну стали главной темой обсуждения на внеочередном оперативном заседании правительства республики.

Президент поручил принять конкретные меры с целью обеспечения планомерной деятельности национальной экономики по внедрению кредитно-налоговых льгот для поддержки социально-экономических сфер, малого и среднего предпринимательства, отдельных слоев населения и уязвимых сфер экономики, отмечается в сообщении.

Официально случаев заражения коронавирусом в стране не зарегистрировано.