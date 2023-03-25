Более 200 жилых домов повреждены в районах, оказавшихся в эпицентре двух землетрясений, которые произошли в Таджикистане 23 марта. Такие данные предоставили ТАСС в субботу в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны.

«Всего на территории Горно-Матчинского района (Согдийской области) в результате стихийного бедствия было повреждено 144 дома, из которых два жилых дома разрушены полностью», — сообщили в пресс-центре по итогам работы районных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Больше всего разрушений выявлено на территории села Палдорак, где находился эпицентр землетрясений. Там повреждены 77 домов.

Кроме того, в Раштском районе выявлено 53 поврежденных жилых дома, а в сельских общинах Нурабадского района частичные повреждения получили 19 домохозяйств, уточнили в КЧС.