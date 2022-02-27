Всемирная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT взаимодействует с властями ЕС, чтобы узнать детали об ограничениях по банкам России, и готовится поступить согласно распоряжению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии, заявил, что сам по себе являются нейтральным, и поступает согласно распоряжениям, полученным от отдельных организаций и принятыми «исключительно компетентными государственными органами и соответствующими законодательными органами».

«Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям», — заявили в организации.