В связи с приемом на службу в органы юстиции проведен тестовый экзамен

В рамках мер по обновлению кадрового корпуса Министерства юстиции 13 февраля прошел очередной тестовый конкурсный экзамен для юристов, желающих работать в расположенных в регионах исполнительных и пробационных, а также регистрационных структурах министерства. Как сообщили Report в пресс-службе министерства, регистрация заявок на участие в экзамене проводится через электронную службу и кандидатам достаточно представить только соответствующее заявление. Среди кандидатов, присоединившихся к конкурсу из всех регионов, каждый третий — женщина, а примерно половина — молодые люди, большинство которых впервые хотят начать карьеру в органах юстиции.

Соблюдая требования особого карантинного режима в связи с пандемией, экзамен, проведенный индивидуально в двух группах с кандидатами совместно с Государственным экзаменационным центром с использованием современных технологий, отслеживали представители институтов гражданского общества и СМИ.

Согласно «Правилам конкурса и собеседования с кандидатами для приема на службу в органы юстиции», тестовое задание на выявление юридических знаний кандидата, умения делать логические выводы и общего мировоззрения на тестовом экзамене состояло из 100 вопросов.

Кандидатам на месте были вручены сертификаты по результатам экзамена, в котором принял участие 241 человек, 126 человек, набравших 55 и более баллов из 90мвозможных, сдали экзамен успешно. Список также размещен на сайтах министерства (www.justice.gov.az) и МИД (www.dim.gov.az).

В Академии юстиции министерства будут организованы традиционные подготовительные курсы, которые помогут кандидатам хорошо подготовиться к этапу собеседования и добиться высоких результатов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте министерства, а также по телефонам (012) 538-01-62, (012) 538-08-85.