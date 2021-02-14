В связи с письмом Сената президенту США Милли Меджлис распространил заявление

Рабочая группа по азербайджано-американским межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики выступила с заявлением.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении парламента для прессы.

Заявление сделано в связи с письмом, направленным 9 февраля 2021 года некоторыми членами Сената США президенту Джозефу Байдену. Сенаторы, подписавшие указанное письмо, подвергли критике Турции за поддержку, которую она оказала Азербайджану, восстановившему свою территориальную целостность, воспользовавшись международным правом. В заявлении, сделанном в ответ на исключительно предвзятое письмо, говорится, что письмо, направленное 9 февраля 2021 года некоторыми членами Сената США президенту Джозефу Байдену вызывает серьезное удивление и сожаление. Далее отмечено, что многие из сенаторов, направивших вышеуказанное письмо президенту своей страны, никогда не осуждали многочисленные кровавые убийства, военные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, никогда не призывали Армению положить конец продолжавшейся 30 лет оккупации земель Азербайджана: «В соответствии с международным правом, Азербайджанская Республика по итогам 44-дневной Отечественной войны освободила свои земли от оккупации и тем самым обеспечила выполнение известных резолюций Совета безопасности ООН».

В документе подчеркивается, что критика сенаторами Турции за поддержку, которую она оказала Азербайджану, восстановившему свою территориальную целостность, является несправедливостью и попытки сенаторов вмешаться во внутренние дела Турции недопустимы.

Авторы заявления призвали Сенат США поддержать усилия Азербайджана и Турции по установлению стабильного мира на Южном Кавказе и внести вклад в этот процесс.