В связи с коронавирусом закрывается въезд-выезд в несколько сел и города

Кабинет Министров внес изменение в свое постановление «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».

Как сообщает АПА, согласно постановлению, до 06:00 2 ноября в период особого карантинного режима приостанавливается въезд-выезд в город Сабирабад, села Джавад, Тюркеди, Галагаин и Кюркенди Сабирабадского района, город Шеки и село Киш, за исключением оперативных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, а также автомобилей, перевозящих грузы.

Данное постановление вступает в силу с 00:00 14 октября 2020 года.

Отметим, что в Азербайджане введен особый карантинный режим до 06:00 2 ноября.