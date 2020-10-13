В связи с коронавирусом закрывается въезд-выезд в несколько сел и города

Кабинет Министров внес изменение в свое постановление «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».

Как сообщает АПА, согласно постановлению, до 06:00 2 ноября в период особого карантинного режима приостанавливается въезд-выезд в город Сабирабад, села Джавад, Тюркеди, Галагаин и Кюркенди Сабирабадского района, город Шеки и село Киш, за исключением оперативных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, а также автомобилей, перевозящих грузы.

Данное постановление вступает в силу с 00:00 14 октября 2020 года.

Отметим, что в Азербайджане введен особый карантинный режим до 06:00 2 ноября.

| 2020-10-13T19:23:39+04:00 13 октября 2020, 20:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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