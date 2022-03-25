США объявили о новых санкциях в связи с испытанием Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). О введении ограничительных мер сообщил в четверг, 24 марта, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Под штрафные меры, в частности, попали две российские компании — поставщик металлопроката «Ардис Групп», коммерческая фирма «Профподшипник» — и одно физлицо, гражданин РФ Игорь Мичурин. Ограничения связаны с передачей ими КНДР «чувствительных элементов для северокорейской ракетной программы», пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве. Санкции введены и в отношении Бюро по иностранным делам Второй академии естественных наук КНДР, а также — одного из граждан Северной Кореи.

КНДР ранее подтвердила, что испытала 24 марта межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына, передало агентство ЦТАК (KCNA). Снаряд был запущен из района Сунан, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Высота полета превысила 6200 км, расстояние между точками старта и падения в Японском море составило около 1090 км. (DW)