Чтобы определить, насколько пожар в «Промышленном парке Азерсун» мог загрязнить атмосферу, были проведены мониторинги, измерены показатели качества воздуха.

Как сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Умайра Тагиева, по информации, поступившей вечером 28 апреля с автоматических станций, действующих в Сумгайыте, среднесуточная концентрация оксида азота в воздухе превысила санитарную норму в 1,2 раза, диоксида азота — в 3,7 раза, углекислого газа — в 1,3 раза.

По словам У.Тагиевой, самый высокий показатель загрязнения атмосферы был зарегистрирован в ночные часы: «Затем наблюдалось снижение концентрации загрязняющих газовых смесей. В настоящее время показатели качества воздуха в Сумгайыте находятся в допустимых пределах».