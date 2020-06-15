В Судане нашли массовое захоронение 22-летней давности

Как отмечает издание, 2 апреля 1998 года суданские силы безопасности открыли огонь по призывникам, которые пытались сбежать из учебного лагеря Айлафун, в результате около 200 из них погибли. Некоторые, как сообщается, утонули при попытке переплыть реку Нил.