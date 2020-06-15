В Судане нашли массовое захоронение 22-летней давности

Массовое захоронение призывников, датированное 1998 годом, обнаружено в суданской столичной провинции Хартум, сообщает газета Sudan Tribunе.
Как отмечает издание, 2 апреля 1998 года суданские силы безопасности открыли огонь по призывникам, которые пытались сбежать из учебного лагеря Айлафун, в результате около 200 из них погибли. Некоторые, как сообщается, утонули при попытке переплыть реку Нил.
Член комитета по расследованию событий в Айлафуне, сформированного в январе 2020 года, сообщил изданию, что место массового захоронения было обнаружено после того, как были заслушаны показания свидетелей.