В Судане начались демонстрации из-за дефицита хлеба и топлива

«Десятки граждан вышли на демонстрации в округе Восточный Нил, соседнем со столицей Хартумом, протестуя против острого дефицита хлеба и автомобильного топлива», — заявили очевидцы.

Как сообщает местная газета Al-Sudani, среди участников демонстраций в Восточном Ниле есть учащиеся школ. Отмечается, что демонстранты разбили стекла проезжавших мимо автомобилей и перекрыли ряд дорог.(РИА Новости)