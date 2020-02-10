В Судане начались демонстрации из-за дефицита хлеба и топлива

Десятки человек вышли на демонстрации в столичной провинции Хартум в Судане на фоне дефицита хлеба и топлива в стране, сообщили РИА Новости очевидцы.
В декабре 2019 года премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил, что новое правительство намерено положить конец топливному и хлебному кризисам в стране.
«Десятки граждан вышли на демонстрации в округе Восточный Нил, соседнем со столицей Хартумом, протестуя против острого дефицита хлеба и автомобильного топлива», — заявили очевидцы.
Как сообщает местная газета Al-Sudani, среди участников демонстраций в Восточном Ниле есть учащиеся школ. Отмечается, что демонстранты разбили стекла проезжавших мимо автомобилей и перекрыли ряд дорог.(РИА Новости)
| 2020-02-10T15:52:10+00:00 10 февраля 2020, 20:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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