С заказчиков будет взиматься плата за услуги в связи с выдачей разрешения на эксплуатацию строительных объектов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон «Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса и связанного с ним правового регулирования».

Согласно поправкам в соответствии со статьей 10-1 закона с заказчика за услуги, оказанные органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в области градостроительной и строительной деятельности, связанной с выдачей разрешения на эксплуатацию объектов строительства будет взиматься плата.

Проект будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.