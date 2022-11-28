Предприниматель российского происхождения, президент инвестиционной компании Libertex Group и основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета.

Как говорится в заявлении Libertex Group, авиакатастрофа произошла недалеко от его дома в Монако в пятницу, 25 ноября.

«С большим прискорбием Libertex Group подтверждает гибель своего соучредителя и председателя совета директоров Вячеслава Тарана в результате крушения вертолета, который произошел по пути в Монако в пятницу, 25 ноября 2022 года. Совет директоров Libertex Group и сотрудники компании выражают самые искренние соболезнования и сочувствие семье Таран. У Вячеслава остались жена Ольга и трое детей», – говорится в сообщении.

По информации Monaco Daily News, Таран был единственным пассажиром вертолета компании Monacair. Кроме него погиб 35-летний пилот. Вертолет выполнял рейс из швейцарской Лозанны в Монако и разбился на Лазурном берегу между Ниццей и Монако. (УНИАН)