В странах Западной Европы меньше всего разделяют внешнюю политику Трампа

Жители государств Западной Европы меньше всего поддерживают внешнюю политику президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской организацией Pew Research Center. В исследовании, которое охватывает период с мая по октябрь 2019 года, приняли участие около 37 тыс. человек из 32 стран мира, передает ТАСС.

64% опрошенных не доверяют внешней политике главы Белого дома, в то время как 29% поддерживают его курс. «Антитрамповские настроения в основном сосредоточены в Западной Европе. Три четверти респондентов в Германии, Испании, Нидерландах, Франции и Швеции не испытывают доверия к Трампу, — отмечается в тексте. — В Мексике негативно относятся к президенту США 89%».

Собеседники, в частности, не поддерживают тарифную политику Вашингтона (68% против и 18% за) и выход американской администрации из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (52% против и 29% за). Лишь переговоры США с КНДР получили больше одобрительных, чем негативных отзывов, — 41% и 36% соответственно.

Респондентов также попросили высказаться о политике главы России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского лидера Эмманюэля Макрона. Трамп при этом получил самую низкую оценку.