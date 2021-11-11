Правоохранительные органы Турции проводят в Стамбуле операцию по задержанию лиц, причастных к деятельности экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом сообщил в четверг турецкий телеканал NTV.

По его данным, в ходе рейдов, проведенных в 11 районах города сотрудниками управления по борьбе с террором, задержаны девять иностранцев. Они, как было установлено, ранее принимали участие в различных вооруженных конфликтах и имели связи с ИГ, а также с террористической группировкой «Аль-Каида».