Неизвестные минувшей ночью открыли огонь из автоматического оружия по небольшой гостинице в районе Кучюкчекмедже, это западный район Стамбула. Пострадавших нет, нападавшие скрылись.

Как передает #, об этом сообщают турецкие СМИ.

Стрелявшие также попали в проезжающий мимо автобус с пассажирами, у него выбиты стекла, никто не пострадал.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали большое число следов от пуль на стенах гостиницы, разбитые окна. Ведутся поиски нападавших, устанавливаются мотивы их действий.

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