В Стамбуле проходит 4-е заседание министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств.

Как сообщает Анадолу, мероприятие, организованное Управлением коммуникаций Администрации Президента Турции, продлится с 13 по 15 мая.

Официальное открытие мероприятия состоится 14 мая.

На заседании, на котором состоялось видеообращение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, наша страна представлена делегацией во главе с помощником Президента Азербайджанской Республики — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

В первый день программы, цель которой заключается в усовершенствовании сотрудничества тюркоязычных государств в сфере медиа и коммуникаций, состоится 9-е заседание Рабочей группы по сотрудничеству в сфере медиа и информации.

Официальные государственные лица государств — членов Организации тюркских государств — Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и наблюдателей Венгрии и Туркменистана, собравшись вместе в рамках заседания, обсудят совместные проекты и разработки в этой сфере, а также вопросы развития сотрудничества по медиа и коммуникациям.

В рамках программы запланировано проведение панельных заседаний на темы «Повышающаяся сила государственной дипломатии в тюркском мире: сектор фильмов — сериалов», «Цифровое будущее тюркского мира: Metaverse», «Возможности сотрудничества в секторе вещания в свете общих взглядов на будущее тюркского мира», «Борьба с дезинформацией в период, далекий от правды».

В программе наряду с официальными делегациями примут участие руководители медиа и коммуникационных структур тюркского мира, эксперты, феномены социальных медиа, ученые, студенты факультетов коммуникаций различных вузов стран-участниц.

Мероприятие завершится социальными программами.