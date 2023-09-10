В администрации США заявили, что страна направит Вьетнаму $25 млн на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, а также $8,9 млн на борьбу с международной преступностью. Соответствующий пресс-релиз распространил Белый дом.

«Соединенные Штаты объявляют о новых программах и передаче оборудования на общую сумму $8,9 млн для укрепления потенциала Вьетнама в борьбе с региональной и международной транснациональной преступностью», — сказано в сообщении.

Там также отмечается, что США выделят дополнительно $25 млн на дальнейшее обезвреживание и поиск неразорвавшихся боеприпасов.