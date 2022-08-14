Американские снаряды не использовалось для атаки по военному аэродрому Саки в Крыму. Более того, у Пентагона нет данных, указывающих на ракетный удар по объекту. Об этом заявил журналистам представитель Минобороны США на условиях анонимности, сообщает агентство AFP.

«Мы не давали Украине оружие, которое можно было бы применить для атаки по Крыму», — сказал чиновник, отметив, что ведомство не знает о причинах взрывов на объекте.

Он добавил, что это также не могла быть американская тактическая ракета средней дальности с точным наведением ATACMS, которую ранее запрашивал Киев. Этот снаряд можно запускать с помощью установок HIMARS, которые уже есть на вооружении у ВСУ. «Мы не поставляли им ATACMS», — подчеркнул представитель министерства.

Ранее источник The Washington Post в украинском правительстве рассказал, что за атакой на крымскую авиабазу стоял украинский спецназ. Он не уточнил детали военной операции.

Высокопоставленный украинский военный чиновник говорил The New York Times, что для удара «использовалось устройство украинского производства». По одной из версий, речь может идти об оперативно-тактическом ракетном комплексе «Гром», дальность поражения которого — до 280 километров.

В результате взрывов на аэродроме 9 августа было уничтожено не менее восьми самолетов: пять бомбардировщиков Су-24 и три дефицитных Су-30. По данным британской разведки, эти потери приведут к «существенной деградации» возможностей российского Черноморского флота, который поддерживался авиацией как раз с этой базы.

Российские власти объявили, что причиной происшествия стал несчастный случай — якобы были нарушены меры противопожарной безопасности. При этом 13 августа в российском МИДе пригрозили «расширением географических задач спецоперации», если западные страны продолжат поставлять Украине дальнобойные системы вооружений. (moscowtimes.ru)