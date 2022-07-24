Если Россия аннексирует захваченные после 24 февраля территории Украины, США непременно отреагируют. Сейчас Вашингтон работает над антироссийскими санкциями.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью «Радио Свобода».

«Это то, за чем мы внимательно следим. И это то, на что мы считаем, необходимо давать ответ. Это возмутительно, что Россия пытается аннексировать территорию Украины. Но это не неожиданно», — отметила Бринк.

Посол предположила, что россияне «используют ту же методичку», которая была при аннексии Крыма.

«Мы видим, что в Херсоне и других частях Украины, которые сейчас оккупированы Россией, пытаются выдавать паспорта, требовать русский язык в школах и администрациях, устанавливать прокси-лидеров в этих администрациях. Это возмутительно, и не соответствует международному праву», — подчеркнула представитель США.

По словам Бринк, позиция США заключается в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что ее партнеры и союзники об этом знают. Затем Вашингтон будет предпринимать шаги, если Россия все же решит это сделать.

«Мы продолжим накладывать санкции против прокси-чиновников и принимать другие меры, которые в будущем не позволят когда-либо признать подобную аннексию», — подытожила она.