В США зафиксировали рост темпов распространения «британского» штамма COVID-19

The Washington Post показала фрагменты еще не опубликованного исследования, в котором приводятся данные о стремительном распространении «британского» штамма коронавируса в стране.

Специалисты отмечают, что темпы распространения штамма превышают показатели других мутаций COVID-19 на 35% — 45%. По их словам, «британский» штамм влияет на увеличение летальных исходов, а также является более заразным.

«США движутся по такой же траектории, что и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, что требует немедленных и решительных действий для сведения к минимуму уровня заболеваемости и смертности от COVID-19», — сказано в тексте публикации.

Однако ученые указали на то, что созданные вакцины позволяют защитить организм от заражения, а также отметили эффективность правил по соблюдению социальной дистанции и ношению защитных масок.

Кроме того, исследование определило, что больше всего случаев заражения «британским» штаммом коронавируса выявлено на территории штата Флорида. (Газета.Ру)