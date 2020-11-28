В США за сутки выявили рекордные 205 тыс. новых случаев COVID-19

По информации университета, за минувшие сутки в США скончались 1404 пациента с подтвержденным заболеванием. Всего с начала эпидемии в США выявили 13 094 011 случаев заражения коронавирусом, скончались более 264 тыс. человек, выздоровели 4,9 млн пациентов.

Во всем мире коронавирусом заразились более 61,7 млн человек, умерли свыше 1,4 млн заразившихся.

США лидируют по числу заразившихся, за ними следует Индия более чем с 9,3 млн случаев коронавируса, на третьем месте Бразилия — 6,2 млн.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Высказывалось мнение, что коронавирус стал распространяться от летучих мышей, продающихся на одном из рынков города.

Также в качестве первичного источника заражения называли панголинов. Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла (iz.ru)