Вагон поезда с хлорной кислотой взорвался в штате Небраска, власти проводят эвакуацию населения. Об этом сообщила пожарная служба Норт-Платт.

«Примерно в 12:10 произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards <…>. Экстренная эвакуация <…> из-за пожара на железной дороге с сильным токсичным дымом», — написало ведомство на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как отмечает ABC, в вагоне находилась хлорная кислота, которая используется для изготовления взрывчатых веществ, различных пищевых продуктов и лекарств. Причина взрыва пока неизвестна, никто не пострадал и ни один вагон не сошел с рельсов, уточняет телекомпания.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы. Возгорание потушили, но спасатели продолжают следить за ситуацией. (ТАСС)