Медики в США впервые обнаружили оспу обезьян у двоих детей. Об этом cообщает Associated Press.

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что один ребенок был выявлен в штате Калифорния, а другой — в Вашингтоне, округ Колумбия. Уточняется, что второй заразившийся не является гражданином страны.

По словам медиков, оба ребенка сейчас хорошо себя чувствуют и получают необходимое лечение. В данный момент выясняется, каким образом дети заразились оспой обезьян. Другие подробности пока не разглашаются (lenta. ru)