В США впервые умер младенец с коронавирусом

Первый в США случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого было обнаружено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, зафиксировано в Чикаго. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на официальном сайте департамента здравоохранения американского штата Иллинойс.

«Еще ни разу (в США) не было случая смерти младенца с [вызываемым коронавирусом нового типа заболеванием] COVID-19. На данный момент проводится расследование по выяснению причин его смерти», — приводятся в релизе слова главы департамента Нгози Эзике.

В ведомстве отметили, что наибольшему риску инфицирования коронавирусом нового типа подвержены пожилые люди. В частности, 85% смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Иллинойсе приходится на людей 60 лет и старше. «Однако люди всех возрастов тяжело переносят заболевание», — заключили в местном департаменте здравоохранения.(ТАСС)