В США впервые умер младенец с коронавирусом

Первый в США случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого было обнаружено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, зафиксировано в Чикаго. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на официальном сайте департамента здравоохранения американского штата Иллинойс.

«Еще ни разу (в США) не было случая смерти младенца с [вызываемым коронавирусом нового типа заболеванием] COVID-19. На данный момент проводится расследование по выяснению причин его смерти», — приводятся в релизе слова главы департамента Нгози Эзике.

В ведомстве отметили, что наибольшему риску инфицирования коронавирусом нового типа подвержены пожилые люди. В частности, 85% смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Иллинойсе приходится на людей 60 лет и старше. «Однако люди всех возрастов тяжело переносят заболевание», — заключили в местном департаменте здравоохранения.(ТАСС)

| 2020-03-29T10:42:55+00:00 29 марта 2020, 14:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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