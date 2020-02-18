В США вооруженная пистолетом бабушка ворвалась в больницу и похитила внучку

В Новом Орлеане бабушка, угрожая медперсоналу пистолетом, вызволила внучку из больницы, передает Fox News со ссылкой на городскую полицию.

Сообщается, что 66-летняя Эвелин Миллер наставила на врачей пистолет и потребовала отдать ей 12-летнюю девочку. Медицинские сотрудники пытались ей помешать, но были вынуждены привести ребенка.

«Убегая с места, она толкнула одну медсестру и сбила охранника своей машиной», — прокомментировали в местной полиции.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили девочку на следующий день.

Женщине уже предъявлено обвинение в похищении ребенка. (gazeta.ru)