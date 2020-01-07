В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.

Как сообщила полиция в Twitter, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик вместе с группой других детей бросали снежки в проезжающие мимо автомобили. Один из снежков попал в белый автомобиль марки Toyota, водитель которой достал оружие и открыл огонь по группе детей.