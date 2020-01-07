В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
Как сообщила полиция в Twitter, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик вместе с группой других детей бросали снежки в проезжающие мимо автомобили. Один из снежков попал в белый автомобиль марки Toyota, водитель которой достал оружие и открыл огонь по группе детей.
Получившие огнестрельные ранения дети были доставлены в местную больницу.
| 2020-01-07T09:45:59+00:00 7 января 2020, 11:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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