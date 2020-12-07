В США установили причину «гаванского синдрома» у дипломатов

Наиболее вероятной причиной странных симптомов, на которые жаловались сотрудники американских посольств на Кубе и в Китае в последние годы, является направленное радиочастотное излучение, сообщается в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов (NASEM).

Речь идет о так называемом «гаванском синдроме» — начавшихся в 2016 году жалобах американских дипломатов, работающих в кубинской Гаване и в китайском Гуанчжоу. Они заявляли, что чувствуют головокружение, шумы в голове, вибрацию, тошноту, а также имеют проблемы со зрением и когнитивными функциями.

Чтобы выяснить причины, Госдепартамент обратился в Национальную академию наук, которая сформировала специальную комиссию для расследования.

«Оценка заболевания госслужащих США из зарубежных посольств и членов их семей говорит, что наиболее правдоподобным объяснением этих случаев является направленная импульсная радиочастотная энергия», — заключили в NASEM. (Газета.Ру)