В одной из школ Пенсильвании учительница приклеила скотчем медицинскую маску к лицу ученика. Соответствующую фотографию распространили в соцсетях обеспокоенные родители, сообщает The Independent.

Руководство школы провело расследование и признало инцидент, позднее извинившись перед всеми родителями. В заявлении представителей школы говорится, что действия учителя не имели злого умысла, хотя были абсолютно неуместными и «неприемлемыми, независимо от контекста».

Однако жители штата считают, что случившееся вышло за рамки дозволенного и требуют более тщательного расследования. (Газета.ру)