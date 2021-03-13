В США участились нападения на лиц азиатского происхождения

Американцы азиатского происхождения жалуются на жестокие нападения на фоне расовой ненависти и ложных обвинений в распространении COVID-19.

По данным телеканал NBC, представители этой социальной группы должны справляться не только с финансовыми потерями от пандемии, но и с ростом антиазиатских настроений в американском обществе.

Так, в Нью-Йорке два сотрудника компании Xi’an Famous Foods подверглись нападению в метро. После этого владелец заведения распорядился пораньше прекращать работу ради безопасности сотрудников (rg.ru)