В США участились нападения на лиц азиатского происхождения

Американцы азиатского происхождения жалуются на жестокие нападения на фоне расовой ненависти и ложных обвинений в распространении COVID-19.

По данным телеканал NBC, представители этой социальной группы должны справляться не только с финансовыми потерями от пандемии, но и с ростом антиазиатских настроений в американском обществе.

Так, в Нью-Йорке два сотрудника компании Xi’an Famous Foods подверглись нападению в метро. После этого владелец заведения распорядился пораньше прекращать работу ради безопасности сотрудников (rg.ru)

| 2021-03-13T23:14:34+04:00 13 марта 2021, 23:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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