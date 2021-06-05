Разведка США не обнаружила доказательств того, что воздушные объекты, наблюдаемые в последние годы летчиками морской авиации, являются инопланетными кораблями. Предполагается, что они могут принадлежать РФ и Китаю. Об этом газета The New Tork Times сообщала в четверг, 3 июня со ссылкой на доклад властей.

Как говорится в отчете правительства, за минувшие 20 лет было зафиксировано более 120 инцидентов с объектами, не связанными с американскими военными и технологиями Штатов. По мнению авторов материала, пилоты столкнулись с засекреченными государством разработками.

В докладе отмечается, что наблюдаемые явления почти не поддаются объяснению, так как объекты способны развивать огромную скорость, менять направление и погружаться под воду. При этом допускается, что они могут являться метеозондами или другими воздушными шарами.

Кроме того, в докладе высказано предположение о том, что ряд объектов принадлежат России или Китаю и являются их экспериментальными образцами гиперзвуковой техники. Официальные лица подчеркнули, что РФ и Китай направляют большие средства на создание гиперзвукового оружия, более того, по их словам, страны могли обогнать США в данной области.

В частности, подобные объекты замечались практически ежедневно с лета 2014 по март 2015 года в небе над Восточным побережьем. Летчики ВМС отмечали, что не видели двигателей и следов выходящих газов, несмотря на нахождение объектов на высоте 9 тыс. метров и большой скорости их движения.

В 2007 году Штатами была учреждена Программа распознавания новейших воздушно-космических угроз, специалисты изучали сведения с радаров, видеокадры и свидетельства летчиков ВМС и старших офицеров. Целями стал анализ случаев наблюдения неопознанных объектов в небе, которые могут стать угрозой нацбезопасности.

Кроме того, власти США заявили о желании предотвратить различные негативные сообщения о военных, докладывающих о фиксации НЛО и побудить их более подробно сообщать об увиденном.

25 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что власти США очень серьезно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов и расследуют каждый такой случай (aif.ru)