Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти оценивает дополнительные потребности Украины в военной помощи — составляют «потенциальные пакеты». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются», — сказал Салливан на семинаре в Совете по международным отношениям.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время посещения Киева 14 декабря подчеркнула, что Вашингтон не будет принимать решения, касающиеся Украины, без ее участия. Об этом рассказала заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Джалина Портер.

Прилетев на следующий день в Москву, Донфрид заявила, что в случае нападения на Украину Россия столкнется с «серьезными последствиями», добавила Портер.