В США собирали разведданные на журналистов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США занималось «сбором разведданных» о двух журналистах газеты The New York Times, освещавших протесты в Портленде (штат Орегон). Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на первой полосе газеты The Washington Post.

По данным источников издания, разведданные были переданы федеральным правоохранительным органам. Авторы отчетов считают, что журналисты якобы виновны в утечке несекретной информации, касающейся напряженной ситуации в городе.

Представители руководства МВБ осудили действия отдела ведомства, занимающегося разведывательными вопросами. Исполняющий обязанности главы МВБ Чед Вулф приказал «немедленно прекратить» сбор информации о журналистах, отмечает издание. В министерстве началось расследование инцидента.

Протесты, сопровождаемые беспорядками, не прекращаются в Портленде более 50 дней. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств, многие из которых подчиняются МВБ. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. По данным Министерства юстиции США, в ночь на 28 июля в городе были задержаны 74 человека, 60 предъявлены обвинения. (ТАСС)