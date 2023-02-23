Разведка США получила данные об обсуждении властями Китая поставок вооружений России для войны в Украине. Белый дом рассматривает возможность рассекретить эти данные, чтобы предостеречь Пекин от «бесповоротного решения», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

По их словам, информация была получена в последние недели, однако окончательного решения по этому вопросу у Пекина пока нет. Тем не менее прежняя осторожная позиция руководства Китая начала меняться, отмечают источники.

«До сих пор существовала явная неопределенность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России», – говорит высокопоставленный чиновник, добавляя, что сейчас данные американской разведки «намного менее двусмысленны».

На Мюнхенской конференции по безопасности власти США и ЕС предупредили делегацию из Китая о рисках, связанных с поставками вооружений России. На встрече главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и главного китайского дипломата Ван И последний спросил, почему ЕС так беспокоится о передаче вооружений России, если в то же время снабжает оружием Украину.

«Мне пришлось объяснить ему, в чем заключается большая разница. Пришлось рассказать, что находится на кону для нас, европейцев, из-за войны в Украине», – сказал Боррель. По его словам, Ван И заверил его, что Китай не дает оружие России и не собирается давать.

Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвала информацию о возможной военной поддержке России «слухами», которые «распространяют США и НАТО с самого начала украинского кризиса».

В середине февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», сославшись на данные разведки. По его словам, речь идет о «целом ряде вещей» – от оружия до боеприпасов. На переговорах с Ван И Блинкен предупредил, что если Пекин примет решение помочь России, его ждут негативные последствия. (moscowtimes.ru)