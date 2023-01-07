Правоохранители задержали шестилетнего мальчика, выстрелившего в учителя. Инцидент произошел в американском штате Вирджиния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как рассказал начальник полиции города Ньюпорт-Ньюс Стив Дрю, ребенка пришлось арестовать и поместить под стражу. При этом копы уточнили, что выстрел «не был случайным».
Предварительно известно, что пострадавшей примерно 30 лет. Незадолго до инцидента между преподавателем и ребенком произошла ссора. В результате ребенок выстрелил.
Известно, что учительница находилась в тяжелом состоянии, однако медикам удалось ее стабилизировать.
Также известно, что начальная школа Richneck, в которой произошел инцидент, будет закрыта на время. Правоохранители выясняют, откуда у 6-летнего ребенка был пистолет. Детали инцидента пока не раскрывают.