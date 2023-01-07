Правоохранители задержали шестилетнего мальчика, выстрелившего в учителя. Инцидент произошел в американском штате Вирджиния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказал начальник полиции города Ньюпорт-Ньюс Стив Дрю, ребенка пришлось арестовать и поместить под стражу. При этом копы уточнили, что выстрел «не был случайным».

Предварительно известно, что пострадавшей примерно 30 лет. Незадолго до инцидента между преподавателем и ребенком произошла ссора. В результате ребенок выстрелил.

Известно, что учительница находилась в тяжелом состоянии, однако медикам удалось ее стабилизировать.

Также известно, что начальная школа Richneck, в которой произошел инцидент, будет закрыта на время. Правоохранители выясняют, откуда у 6-летнего ребенка был пистолет. Детали инцидента пока не раскрывают.