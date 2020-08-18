В США разрешили бурение в Арктическом национальном заповеднике

Администрация Трампа в понедельник согласовала план, разрешающий добычу нефти и газа на территории Арктического национального заповедника, сообщает Голос Америки.

Ранее в понедельник президент Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность разрешить бурение нефти в Арктическом национальном заповеднике на Аляске, где на протяжении десятилетий было запрещено добывать нефть.

«Мы рассмотрим эту возможность», – сказал Трамп в телефонном интервью Fox News. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация планирует в понедельник утвердить лизинговую программу для заповедника.

Как пояснило издание, если Министерство внутренних дел одобрит программу бурения, то это проложит путь для продажи нефтегазовых участков на аукционе к концу 2020 года. Это решение будет трудно отменить, даже в том случае, если победу на ноябрьских президентских выборах одержит демократ Джо Байден.

Экологи и организации коренных американцев пытались предотвратить бурение в заповеднике с тех пор, как в 2017 году был принят закон, позволяющий открыть его для разведки нефти и газа.