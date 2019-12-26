В США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России. Об этом газета The Washington Post сообщила в среду со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.

По информации издания, американские военные занялись разработкой способов противодействия внешним угрозам, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы 2020 года в США. Рассматриваемые варианты действий во многом основаны на операции, предпринятой киберкомандованием осенью 2018 года для защиты промежуточных выборов, когда, по утверждению газеты, ВС США отключили интернет базирующемуся в Санкт-Петербурге «Агентству интернет-исследований».

В настоящее время, сообщает газета, ВС США разрабатывают меры, направленные против руководства российских служб безопасности, военных, а также представителей крупного бизнеса, которым могут отправляться сообщения с предупреждением о последствиях возможного вмешательства в выборы в США. При этом, как отмечает издание, власти Соединенных Штатов не будут стремиться оказать воздействие на российское общество в целом.

В качестве другого изучаемого американскими военными способа газета называет дезинформацию, призванную внести разлад в работу российского руководства.

В Пентагоне и киберкомандовании эту информацию комментировать отказались, подчеркивает газета.(ТАСС)