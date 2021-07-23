В американском штате Вашингтон, в Каскадных горах, растаявший ледник выпустил на свободу миллиарды загадочных безглазых червей, сообщает радио Oregon Public Broadcasting.

Ледяные черви Mesenchytraeus solifugus выходят на поверхность каждое лето в количестве от пяти до шести миллиардов из каждого ледника.

«Отсюда мне видно пять, шесть, десять ледников. Если каждый из них содержит столько ледяных червей, это просто колоссальное количество биомассы, причем в таком месте, которое обычно биомассой бедно», — рассказал биолог Скотт Хоталинг.

По словам ученого, эти ледяные черви очень плохо изучены, исследователи не имеют никакого представления о том, как они переживают ледяной плен в горах, и зачем они выползают на поверхность.

«С ледяными червями необъясненного больше, чем объясненного», — считает Хоталинг.

Mesenchytraeus solifugus является единственным из кольчатых червей, которые способны выживать при низких температурах. (gazeta.ru)