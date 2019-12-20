В США проверили всех саудовских курсантов после стрельбы на авиабазе во Флориде

Директор Пентагона по разведке Гарри Рид сообщил в четверг о проведении проверки всех курсантов из Саудовской Аравии после того, как подданный королевства 6 декабря устроил стрельбу на авиабазе Пенсакола во Флориде. Угрозы, требующей срочной реакции, выявлено не было, говорится в заявлении Рида, опубликованном на сайте военного ведомства.

«На сегодняшний день агентство военной контрразведки и безопасности завершило проверку всех иностранных военных студентов из Саудовской Аравии. Анализ полученных данных все еще продолжается, но мы можем сообщить, что не было получено информации, указывающей на наличие непосредственной угрозы», — указал Рид.

По результатам анализа агентство представит отчет с выводами и рекомендациями для дальнейшей профилактики подобных случаев. Вся собранная информация будет использоваться Пентагоном в дальнейшем как справочный материал при наборе и проверке зарубежных курсантов для учебы в США.

Саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.(ТАСС)