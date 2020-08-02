В США провели 60 млн тестов на коронавирус, заявил Трамп

Около 60 млн тестов на выявление нового коронавируса провели в США с начала пандемии. Соответствующее сообщение разместил в субботу в Twitter американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он отреагировал на высказывание директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который выступал в пятницу на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса. Главного инфекциониста попросили пояснить, почему в США регистрируется больше случаев заражения инфекцией, чем в Европе. Фаучи считает, что это связано с тем, что в стране не все выполняют жесткие меры по сдерживанию распространения инфекции.

«Неверно! У нас больше случаев, потому что мы провели тесты большего числа [жителей], чем любая другая страна, 60 млн. Если бы мы проводили меньше тестов, было бы меньше [зафиксированных] случаев. Как обстоят дела у Италии, Франции и Испании? Теперь в Европе, к сожалению, вспышки [заболевания]», — написал президент.

Он подчеркнул, что большая часть американских губернаторов «усердно работали» в рамках борьбы с коронавирусом