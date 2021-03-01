В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус», трансляцию вел телеканал NBC.
В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина Хлои Чжао «Земля кочевников».
Конкуренцию ей составляли фильмы «Манк» Девида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и картина Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды».
Награды в номинации «лучшая женская роль в драме» удостоилась Андра Дэй за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Лучшим драматическим актером посмертно признан Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».
В номинации «Лучшая комедия» премии удостоился фильм «Борат 2» Джейсона Уолинера. Конкуренцию ему составляли мюзикл «Гамильтон» режиссера Томаса Каила, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Выпускной» Райана Мерфи и «Мьюзик» певицы Сии.
Лучшим сценаристом минувшего года по версии «Золотого глобуса» стал Аарон Соркин, написавший сценарий к картине «Суд над чикагской семеркой».
Лучшим мини-сериалом признан «Ход королевы», лучшим драматическим сериалом — «Корона», а лучшим комедийным сериалом – «Шиттс Крик».
В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер, в категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна «Минари», а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм «Душа».
Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно с 1944 года более чем 20 категориях. Наряду с «Оскаром» киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино. (РИА Новости)