В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

В номинации «Лучшая комедия» премии удостоился фильм «Борат 2» Джейсона Уолинера. Конкуренцию ему составляли мюзикл «Гамильтон» режиссера Томаса Каила, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Выпускной» Райана Мерфи и «Мьюзик» певицы Сии.

Лучшим сценаристом минувшего года по версии «Золотого глобуса» стал Аарон Соркин, написавший сценарий к картине «Суд над чикагской семеркой».

Лучшим мини-сериалом признан «Ход королевы», лучшим драматическим сериалом — «Корона», а лучшим комедийным сериалом – «Шиттс Крик».

В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер , в категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна «Минари», а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм «Душа».